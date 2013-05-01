В Одессе 50-летняя женщина «заминировала» ночной клуб

В Одессе начато уголовное производство в отношении 50-летней женщины, сообщившей о минировании ночного клуба в центре города.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сегодня около 1.00 по спецлинии 102 позвонила одесситка и сообщила, что через 30 минут произойдет взрыв в заминированном по ул. Екатерининская развлекательном заведении «Лейла».

На место происшествия были направлены наряды милиции и следственно-оперативная группа Приморского райотдела.

Из клуба эвакуировали 9 человек персонала и посетителей. Специалисты взрывотехнической службы в течение часа обследовали помещения клуба и прилегающей территории, но взрывоопасных устройств не обнаружено.

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Была установлена личность звонившей, которую пригласили в райотдел милиции. Женщина пояснила, что в нетрезвом состоянии пыталась зайти в ночной клуб, но администрация не впустила ее. Рассердившись, она решила отомстить и сообщила милиции о взрыве.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 259 Уголовно кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).