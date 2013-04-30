В столичном супермаркете два часа искали бомбу
21:17, 30 апреля 2013Общество
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Из столичного торгового центра из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали около 500 человек.
Милиция ищет "шутника", который заминировал "Ашан" / Фото: lenta.ru
Из столичного ТРЦ «Оушен Плаза» из-за ложного сообщения о минировании супермаркета «Ашан» эвакуировали около 500 человек.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация от анонима поступила по линии 102 около 18.00, и после эвакуации персонала и посетителей ТРЦ взрывотехники почти 2 часа обследовали территорию магазина и не обнаружили опасных предметов.
Милиция принимает меры по установлению и задержанию лица, предоставившего ложное сообщение о минировании.
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