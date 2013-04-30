В столичном супермаркете два часа искали бомбу

Из столичного ТРЦ «Оушен Плаза» из-за ложного сообщения о минировании супермаркета «Ашан» эвакуировали около 500 человек.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация от анонима поступила по линии 102 около 18.00, и после эвакуации персонала и посетителей ТРЦ взрывотехники почти 2 часа обследовали территорию магазина и не обнаружили опасных предметов.

Милиция принимает меры по установлению и задержанию лица, предоставившего ложное сообщение о минировании.