Харьковские власти отбирают участок у семьи преподавателей

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам кандидата философских наук, доцента В.Гадяцкого, земельные участки находятся в частном секторе рядом с приусадебным участком семьи, на них разбит сад из 95 фруктовых деревьев и около 60 кустов, и расположен гараж на два автомобиля.

Он отметил, что в 90-х годах на участках был пустырь и свалка. В 1994 году решением Харьковского горисполкома один участок был предоставлен семье в постоянное пользование, в 1996 году участок был приватизирован. В то же время семья приобрела соседний участок. На оба участка были выданы государственные акты на право собственности с целевым назначением для индивидуального садоводства.

«Прошло почти 20 лет, мы затратили огромную энергию, силы и средства. Эти участки находятся в самом дорогом районе Харькова - Шатиловка, где цена участков приблизительно 30-35 тыс. долл. за сотку. Цена двух наших участков - около 600 тыс. долларов... Мы вырастили чудесный сад, построили гараж со всеми разрешениями властей», - сказал В.Гадяцкий.

Он уточнил, что на гараж также имеется свидетельство о праве собственности, он был зарегистрирован в БТИ.

По словам В.Гадяцкого, в 2011 году на данные участки «положил глаз один известный харьковский деятель, и закрутилась машина рейдерского захвата нашей частной собственности».

Сначала участок посетила группа инспекторов Главного управления Госкомзема в Харьковской области, которая не нашла никаких нарушений и не предъявляла претензий. Однако летом 2011 года семья узнала о том, что чиновник данного управления отправил прокурору и мэру Харькова письмо о том, что участки были предоставлены семье с нарушением законодательства.

В.Гадяцкий сообщил, что прокурор выдвинул протест с требованием отменить решения горисполкома 90-х годов, а в июле 2011 года сессия Харьковского горсовета приняла решение об отмене данных решений.

Вместе с тем, по его словам, в районном суде оказались три иска от прокуратуры Харькова и городского совета по данному делу.

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Как отметил В.Гадяцкий, 30 марта 2012 года суд принял решение, которым отменил оба госакта на право собственности на земельные участки чуть менее 12 соток каждый и свидетельство на право собственности на гараж. Суд также постановил вернуть участки в пригодное для дальнейшего использования состояние.

По словам доцента, семья подала жалобу в Апелляционный суд Харьковской области, который год ее рассматривал и 18 марта 2013 года оставил решение районного суда без изменений.

В.Гадяцкий подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских уголовных дел в Киеве.

Он сообщил, что в тот же день исполком Харьковского горсовета включил земельные участки и гараж в список объектов самовольного строительства, подлежащих сносу.

«Я приезжаю из Киева в Харьков и вижу, что команда погромщиков громит наши участки, наш гараж... Бульдозером уничтожили гараж... Уничтожили всю ограду наших двух участков, часть сада, ссылаясь на решение Харьковского горисполкома, которое нам даже не вручили», - сказал В.Гадяцкий.

При этом он уточнил, что снос гаража происходил в обход прописанных законодательством процедур, согласно которым выполнять решение суда должна государственная исполнительная служба.

В.Гадякий обратился в правоохранительные органы, однако они не предприняли никаких действий против «погромщиков» и игнорируют обращение расследовать этот случай.

Он сообщил, что на данный момент дело о земельных участках находится на стадии кассационного рассмотрения.

По словам В.Гадяцкого, семья намерена обращаться в Верховный суд и в Европейский суд по правам человека и решать вопрос законными методами.