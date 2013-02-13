Учительницу, которая угрожала себя сжечь, суд таки выбросил на улицу

Апелляционный суд города Киева рассмотрел и не удовлетворил апелляционную жалобу киевской учительницы Нины Москаленко на решение Печерского районного суда столицы о выселении из жилья и лишение права собственности на землю.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода», первое судебное заседание, связанное с рейдерским захватом земли и жилья Н. Москаленко, - в Апелляционном суде состоялось в 11:00.

«Согласно этому решению суда первой инстанции учительницу вместе с несовершеннолетним сыном и старенькой матерью выбрасывают прямо на улицу», - говорится в сообщении.

Заседание длилось всего 15 минут и апелляция удовлетворена не была, отмечают в партии. При этом, по словам Н. Москаленко, «решение было уже готовым, а судье Андриенко Антонине Николаевне осталось только его зачитать».

В 14:00 состоялось заседание по уголовному делу, где Н. Москаленко обвиняют в «избиении рейдера».

Как отмечает «Свобода», по делу состоялся допрос свидетелей со стороны защиты. В тоже время, судья не принял ни одного ходатайства адвоката Н. Москаленко А. Свиридовского и «закрывал глаза на вопиющие нестыковки в «доказательной базе», основанной на показаниях свидетелей-рейдеров».

Во время этого судебного заседания Киевская городская организация ВО «Свобода» провела пикетирование суда с требованием прекратить произвол и закрыть сфабрикованное уголовное дело.

В партии также отмечают, что допрос свидетелей продолжится на следующем заседании Печерского районного суда, которое состоится 22 февраля в 14.00

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 прокуратура Киева обязала милицию круглосуточно охранять дом по переулку Землянскому, 14, где проживает учительница Н.Москаленко.

Установлено, что Н.Москаленко на протяжении последних нескольких месяцев шесть раз обращалась к Печерскому райуправлению милиции с заявлениями о подделке документов на наследство, блокировки неизвестными лицами прохода к ее дому, разбитие забора и окон, а также о повреждении неизвестными сети электроснабжения, отравления ее собаки и относительно угроз, поступающих в ее адрес от неустановленных лиц.

Как выяснилось, все заявления Н.Москаленко милицией были внесены в Единый реестр досудебных расследований, однако надлежащие меры к установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений, а также безопасного ее проживания не принято. Обращение учительницы длительное время оставались непроверенными, подчеркнули в прокуратуре.

По информации СМИ, киевская учительница Н.Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. Землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже в течение года. Ориентировочно участок в 20 соток на Печерских холмах оценивают в три миллиона долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети неизвестен. Однако с апреля от этого владельца в адрес Н.Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей стали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. Зато милиция возбудила против нее ряд уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, учительница Нина Москаленко заявляла, что сделает акт самосожжения, если апелляционный суд оставит в силе решение Печерского районного суда Киева о выселении ее из собственного дома в центре города.