Акула из киевского ТРЦ все же умерла в Германии

Об этом сообщает ТСН.

После переселения немцы состояние Большого Джона оценили как удовлетворительное. Однако Валентин, как окрестили акулу на новом месте, отказывался от еды. В последнее время его состояние резко ухудшилось, ветеринары были бессильны. Вскрытие показало - причиной смерти акулы стала кишечная инфекция.

Напомним, в новом киевском ТЦ живая акула плавала с разбитым носом. Через месяц после появления информации о жестоком обращении с акулой ее посадили на карантин и перевезли в Германию. В океанариуме Большого Джона переименовали в Валентина. Он плавал в аквариуме на почти три миллиона литров воды и знакомился с подружкой - акулой Никки.