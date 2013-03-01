Акула из киевского ТРЦ все же умерла в Германии
07:20, 01 марта 2013Общество
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В океанариуме Штральзунда умерла тигровая акула из киевского ТРЦ.
Большого Джона спасти не удалось / Фото: ТРЦ Ocean Plaza
Об этом сообщает ТСН.
После переселения немцы состояние Большого Джона оценили как удовлетворительное. Однако Валентин, как окрестили акулу на новом месте, отказывался от еды. В последнее время его состояние резко ухудшилось, ветеринары были бессильны. Вскрытие показало - причиной смерти акулы стала кишечная инфекция.
Напомним, в новом киевском ТЦ живая акула плавала с разбитым носом. Через месяц после появления информации о жестоком обращении с акулой ее посадили на карантин и перевезли в Германию. В океанариуме Большого Джона переименовали в Валентина. Он плавал в аквариуме на почти три миллиона литров воды и знакомился с подружкой - акулой Никки.
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