Ахметов не собирается покупать UMH group

«Компания работает в прежнем режиме», – заверили «МедиаБизнес» в ответ на запрос относительно появившейся неофициальной информации о смене собственников.

Сегодня, 25 апреля, в медийном сообществе стала обсуждаться информация, со ссылкой на анонимные источники, о продаже UMH group. Среди покупателей в слухах фигурировали структуры Рината Ахметова (ДТЭК).

Григорий Шверк, первый вице-президент UMH group, предоставил официальный комментарий: «У нас есть совместный бизнес со структурами Рината Леонидовича Ахметова – холдинг порталов UOV. В этом бизнесе UMH group владеет контрольным пакетом акций и никаких переговоров о перераспределении долей или выкупе не ведется. Также мы не ведем каких-либо переговоров с Ринатом Леонидовичем или аффилированными с ним структурами о продаже какой-либо части нашего бизнеса и, тем более, всей группы UMH».

Напомним, вчера появилась информация, что UMH group приняла решение о выкупе долей партнера в совместных проектах «Наше Радио» и «КП Медиа». После реализации опциона UMH group станет единственным владельцем проектов «Корреспондент», Korrespondent.net, «Наше Радио» и холдинга порталов «United Online Ventures».

UMH Group в Украине управляет портфелем из более 50 брендов с лидирующими позициями на рынках Интернета, радио и прессы. В России входит в десятку крупнейших игроков издательского рынка. С мая 2008 года GDR компании котируются на Франкфуртской фондовой бирже. В 42 офисах компании в России и Украине работает около 4000 сотрудников. Дополнительная информация на сайте www.umhgroup.com.