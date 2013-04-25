Украина и Австрия за год наторговали на $1,6 миллиарда

Об этом заявил Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе встречи с Послом Австрии в Украине Вольфом Дитрихом Хаймом.

«Правительство постоянно работает в направлении создания благоприятных условий для привлечения инвестиций. Большое внимание сосредоточено на обеспечении равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, развития международного экономического сотрудничества и благоприятного бизнес-климата в Украине. Актуальным вопросом для нас также является совершенствование и обеспечение широкого применения механизмов государственно-частного партнерства», - сказал Игорь Прасолов.

Он отметил, что Республика Австрия является важным торговым и инвестиционным партнером Украины. В прошлом году по объемам двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и странами Европы Австрия заняла 11 место, а в сфере инвестиционного сотрудничества - 5 место. В 2012 г. (по сравнению с 2011 г.) товарооборот товарами и услугами между Украиной и Австрией составил 1,64 млрд. дол. США.

По словам Министра, одним из основных инструментов двусторонних торгово-экономических отношений является украино-австрийская смешанная комиссия по вопросам торгово-экономических связей.

«Последнее заседание состоялось в апреле прошлого года и дало толчок углублению и расширению наших торгово-экономических отношений», - акцентировал Игорь Прасолов.

В свою очередь Посол Австрии отметил: «Австрия входит в пятерку крупнейших иностранных инвесторов Украины и имеет давние традиции деятельности в Украине, в первую очередь это банковская и финансовая сферы. Мы очень довольны, что в Вашем лице мы имеем сопредседателя смешанной украино-австрийской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и по согласованию наших сторон следующее заседание этой комиссии состоится в сентябре этого года в Вене», - добавил Вольф Дитрих Хайм.

Посол Австрии отметил активизацию двусторонних экономических отношений, сообщив, в частности, об успешном проведении «Дней Киева в Вене» и украино-австрийского бизнес-форума, которые на днях завершили свою работу в столице Австрии, где 70 австрийских и 25 украинских компаний и предприятий обсудили пути будущего сотрудничества.

Министр заверил австрийскую сторону в заинтересованности нашего государства в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений с Австрией и создании благоприятной бизнес-среды для иностранных инвесторов.