Львовские коммунисты планируют праздновать 9 мая под красными флагами

Как сообщил корреспонденту УНИАН член Львовского обкома КПУ, председатель Львовского областного Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк, в мероприятии примут участие областные организации Коммунистической партии Украины, Прогрессивной социалистической партии Украины, Антифашистского комитета Украины, ветеранские организации.

Он рассказал, что в день 68-й годовщины Победы во Львове состоится ряд торжественных мероприятий, которые начнутся в 9.00 возложениям венков и цветов к Монументу славы воинам-освободителям на улице Стрыйской.

„В 10.00, на территории солдатских захоронений „Марсовое поле” на улице Мечникова начнется панихида по павшим во время Великой Отечественной войны. После завершения панихиды присутствующие шествием пройдут к Холму Славы на улице Пасечной, где похоронены 27 Героев Советского Союза и воины советской армии. Здесь, у Вечного огня, в 11.00 начнется торжественный митинг по случаю 68-й годовщины Победы. Митинг будет проходить под развернутым Флагом Победы и символикой КПУ и ПСПУ”, - рассказал А.Калинюк.

Он также отметил, что накануне 9 мая представители КПУ, Антифашистского комитета и ветеранских организаций обратятся к львовскому губернатору Виктору Шемчуку с просьбой „обеспечить конституционное право жителям Львовской области отметить День Победы, как это предусмотрено Законом Украины „Об использовании копии Знамени Победы во время празднования 9 мая”.

„Из года в год возникает вопрос к власти, почему во Львове на 9 мая люди, которые прошли войну, ветераны не могут спокойно развернуть Знамя Победы, хотя это предусмотрено Законом, подписанным Президентом Украины. Делаются провокации против людей, которые прошли войну, также презирается память тех, кто погиб, освобождая Львов и Украину от немецких захватчиков”, - отметил А.Калинюк.

Он также подчеркнул, что организаторы торжественных мероприятий обратятся к руководству львовской милиции относительно обеспечения общественного порядка во время возложения цветов, панихиды и праздничного митинга.

В свою очередь, народный депутат Украины от ВО „Свобода” Юрий Михальчишин заявил в комментарии УНИАН, что депутаты Львовского городского совета готовят проект постановления о запрещении использования коммунистической и нацистской символики на территории города Львова.

По его словам, данное постановление депутаты готовятся принять на ближайшем заседании сессии городского совета, которая состоится 25 апреля.

„Ми расцениваем такие мероприятия как попытку возродить и частично реабилитировать сталинский режим”, - заявил Ю.Михальчишин.

Начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк во время сегодняшней пресс-конференции заверил, что львовские правоохранители готовы ко всем возможным сценариям развития событий 9 мая во Львове, в том числе и к возможным провокациям.

Он также гарантировал, что милиция приложит все усилия, чтобы обеспечить 9 мая порядок во Львовской области, и отметил, что сотрудников милиции из других областей на 9 мая во Львове не будут привлекать.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2012 года, депутаты Львовского городского совета на сессии приняли решение о запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города. В решении говорится о запрещении использования этой символики на зданиях государственных учреждений и коммунальных предприятий Львова, а также во время проведения массовых мероприятий.

3 мая 2012 года прокурором Львов был внесен протест на постановление Львовского горсовета о запрещении использования знамени, который символизирует победу в войне 1941-1945 годов.

8 мая 2012 года депутаты Львовского городского совета провели внеочередную сессию на которой отклонили протест прокурора. Городской совет также направил исковое заявление во Львовский окружной административный суд с требованием запретить проведение акций 9 мая во Львове.