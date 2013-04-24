Директора музыкальной школы задержали со взяткой

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, следователь Следственного управления ГУМВД Украины в Луганской области и сотрудники УГСБЭП в процессе осуществления негласных следственных действий изобличили и задержали директора одной из музыкальных школ области, которая вымогала и получила 10 тыс. гривен взятки за сдачу в почасовую аренду концертного зала школы. Денежные средства, полученные в качестве взятки, изъяты сотрудниками милиции.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Ведется досудебное расследование.