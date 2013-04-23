В Кабмине уверяют, что отечественный агросектор готов к ассоциации с ЕС

Так, например, на сегодняшний день украинский аграрный сектор уже реально работает на европейском рынке, поэтому является примером для предприятий других отраслей. Об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«Для украинского аграрного бизнеса это не какая-то новация, европейские требования для них уже сегодня являются реальностью, с которой они работают. И очевидно, что мы, украинские потребители, от этого только выиграем. Если производитель работает по европейским стандартам, то он их использует универсально, а не выборочно», − отметил Валерий Пятницкий.

Поэтому отечественные производители, которые стремятся вывести свою продукцию на рынок Европы, должны ориентироваться на соответствующий опыт украинских аграрных предприятий.

Так, ряд мер предшествовал получению права на экспорт продукции украинского птицеводства на европейский рынок. В частности, предприятия реализовали целый комплекс необходимых технологических новаций, обеспечили выпуск продукции по определенным стандартам, прошли соответствующий аудит. Также важную работу провела государственная ветеринарная служба.

Напомним, Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк неоднократно отмечал, что отечественные предприятия АПК активно наращивают объемы торговли с Европейским союзом. А подписание Соглашения с ЕС позволит значительно увеличить экспорт готовой продукции в страны Европы.