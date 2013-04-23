НБУ: ограничение наличных расчетов будет утверждено после обсуждения

Согласно сообщению пресс-службы, указанная инициатива поддерживается Министерством доходов и сборов, Государственной службой финансового мониторинга, Независимой ассоциацией банков Украины, Европейской Бизнес Ассоциацией, территориальными управлениями и структурными подразделениями НБУ.

Как сообщается, в настоящее время Национальный банк обрабатывает полученные в ходе обсуждения предложения. "Согласовываются вопросы практического применения ограничения по расчетам наличностью между физическими лицами по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному заверению, в частности, путем внесения изменений в другие нормативно-правовые акты Национального банка Украины в части определения статуса специального депозитного счета нотариуса", - говорится в сообщении.

Для оптимизации нормативной базы Нацбанк рассматривает возможность включения в проект существующего на сегодня ограничения по расчетам наличностью между предприятиями и физическими лицами - предпринимателями (10 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте НБУ обнародован проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета для общественного обсуждения, которое длилось до 8 апреля. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.