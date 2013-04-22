Прокуратура взялась за расследование зверств милиции в Краматорске

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры г. Краматорска, было установлено, что в прокуратуру Краматорска поступили заявления от троих жителей Донецка о том, что во время допроса в горотделе милиции к ним применялось физическое насилие.

Сведения по данному факту 18 апреля были внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий).

Досудебное расследование по данному факту начала прокуратура Краматорска.

В пресс-службе прокуратуры корреспонденту УНИАН подтвердили, что расследования проводятся по тем событиям, которые были описаны сегодня местным интернет-порталом 62.ua. Информацию о произошедшем журналистам сообщил адвокат потерпевших Евгений Кузьмин.

По его словам, вечером 11 апреля его подзащитный, вместе со своими знакомыми в возрасте 23 и 44 лет ехал из Краматорска в Донецк на автомобиле ВАЗ-2108. Вскоре их остановил ехавший за ними патрульный автомобиль милиции. Мужчина вышел из машины чтобы предъявить документы, однако двое работников милиции достали табельное оружие и приказали поднять руки вверх.

По словам адвоката, после этого приехала машина «Беркута», из которой вышли работники милиции, которые стали угрожать табельным оружием и избивать, забрали деньги в сумме 200 грн, а также мобильный телефон. Парня еще били, а после этого посадили в машину ППС и повезли в Краматорский горотдел милиции.

Как рассказал адвокат, подзащитного возили на кладбище, где, бросив в пустую могилу, стреляли из табельного оружия рядом с ним, а достав из ямы, надели на голову пакет и начали его душить.

После этих издевательств, утверждает адвокат, парня привезли снова в Краматорский горотдел милиции и снова били, душили, "заставляя отвечать на все вопросы и подписывать все бумаги, которые они ему давали". Избиение продолжалось всю ночь с 11 на 12 апреля, отметил Е.Кузьмин.

«Утром пришли другие работники милиции и перевели его в другой кабинет, где снова продолжили бить и заставлять подписать признательные показания в совершении преступлений, к которым подзащитный не имеет никакого отношения», - констатировал адвокат.

Затем парня перевезли в другое помещение и продолжали пытать электрошокером, рассказал адвокат. Е.Кузьмин отметил, что после приезда работников милиции из Донецка подзащитного увезли из Краматорска вместе с его приятелями, которых также сутки избивали в милиции.

«За медицинской помощью подзащитный обращался 14 апреля в поликлинику по месту своего жительства. Так же по данным фактам он обратился в прокуратуру г. Краматорска и прокуратуру Донецкой области», - сообщил адвокат.