Эксперт призвал коллег не спекулировать на теме сланцевого газа

«Сейчас в Интернете появляется ряд псевдоэкспертных статей на тему сланцевого газа. В частности, в последнем материале вообще написали полную чушь, заявив, что Украина благодаря сотрудничеству с Shell превратится в сырьевую колонию. Мол, компания имеет неограниченный простор для влияния на коэффициент, определяющий долю продукции инвестора и государства», – сказал он.

Марунич убежден, что указанное соглашение построено на принципах равенства сторон в соответствии с международными нормами.

«В целом соглашение отвечает международным принципам, для Украины никто не придумывал новый велосипед. Рассказы же, что для нас будет кто-то менять коэффициент для искусственного сдерживания темпов добычи газа, чтобы экономически надавить на государство, вообще из области фантастики», – добавил эксперт.

Директор Института энергетических стратегий уверен, что Shell не будет размениваться на мелкие уловки по отношению к Украине.

«Компания Shell дорожит репутацией, и не будет идти на подобного рода уловки, к тому же она задекларировала намерение жестко следовать экологическим принципам. Например, нормы по охране труда и экологии у них одни из самых продвинутых в мире. Компания вряд ли заинтересована в том, чтобы формировать негативный имидж в самом центре Европы», – уверен специалист.