Эксперт объяснил, что стоит на пути Украины к энергетической безопасности

Об этом вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко заявил в ходе круглого стола «Сможет ли Украина стать энергетически независимым государством?» в Институте Горшенина.

По его словам, в течение последнего года у Украины были достижения в сфере энергобезопасности: «Это и сланцевый газ, и снижение импорта российского газа, и рост собственной добычи. Все это свидетельствует о том, что Украина движется по пути к энергетической безопасности», - заявил он.

При этом А. Лещенко посетовал на то, что Украина продолжает страдать от высокой энергоемкости собственной экономики, в результате чего на каждые 1000 долларов ВВП 400 долларов составляет стоимость энергоресурсов, 60% которых Украине приходится импортировать. На этом фоне все эти меры выглядят незначительными, считает эксперт.

«С другой стороны, если рассматривать энергетическую безопасности как либерализацию рынка, то в данном направлении прогресс менее ощутимый. Монополизация и тенизация рынка стоят на пути укрепления энергетической безопасности Украины», - добавил он.

В свою очередь, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что вопрос энергетической независимости Украины упирается в вопрос финансирования. Он напомнил, что из-за отсутствия собственных средств Украина вынуждена привлекать для добычи сланцевого газа международные корпорации, такие как Shell или Chevron. Для создания терминала сжиженного газа власть также вынуждена обращаться к инвесторам, поэтому говорить об абсолютной энергетической безопасности Украины не приходится, уверен Ю. Корольчук.