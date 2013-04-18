На завтра синоптики осадков не обещают
13:47, 18 апреля 2013Общество
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Завтра в Украине сохранится сухая и теплая погода.
Завтра будет сухо и комфортно
Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 19 апреля будет ясно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части - северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, на Прикарпатье и Левобережье на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 17-22° тепла, в Крыму и на побережье морей 12-17°.
В Киевской области без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.
В столице без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем около 20°.
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