На завтра синоптики осадков не обещают

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 19 апреля будет ясно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части - северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на Прикарпатье и Левобережье на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 17-22° тепла, в Крыму и на побережье морей 12-17°.

В Киевской области без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.

В столице без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем около 20°.