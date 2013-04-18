Демидович уверил профсоюзы, что их не забудут в процессе реформы портов

Вчера на совещании с профсоюзами в Министерстве инфраструктуры Украины, для этого их представители войдут в состав рабочих групп – наряду с представителями МИУ и администраций портов.

«Я твердо убежден, что эту реформу нужно было начинать намного раньше, 3-5 лет назад. Сегодня реформа стартовала и нам надо активно участвовать в ее проведении», - отметил, обращаясь к коллегам-портовикам, председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев.

В ходе встречи профсоюзники поставили на повестку дня вопросы внедрения механизма поэтапного перевода сотрудников портов во время реорганизации на новое место работы - в Администрацию морских портов Украины и ее филиалы, реорганизованные госпредприятия и компании, которые будут реализовывать инвестиционные проекты в портах. Кроме того, трудовые коллективы, от имени которых выступали профлидеры, волнуют вопросы сохранения объектов социальной сферы и порядок работы профсоюзные организации после реорганизации.

«Надо больше работать совместно. При необходимости будем садиться за стол и вместе просматривать новые организационные структуры, штатные расписания, численность и т.д. Министр совершенно четко сказал, что никаких сокращений не будет. Ни один человек не должен в этой реформе потеряться. Каждый должен знать - где он сегодня, и где он будет завтра», - отметил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович.

Дмитрий Демидович в очередной раз отметил, что реформа отрасли направлена, прежде всего, на обеспечение людей стабильной работой, создание для них надлежащих условий труда и высоких социальных стандартов. «Но в современных условиях достичь поставленной цели возможно только обеспечив отечественные порты грузопотоком, а сделать это возможно только путем модернизации портовой отрасли, ее качественного обновления и повышения конкурентоспособности», - отметил замминистра, и привел пример успешного внедрения модели работы инвесторов в Прибалтике и России.

Что же касается социальных обязательств будущих инвесторов, то, по словам Демидовича, МИУ неоднократно подчеркивало готовность вместе с профсоюзами отрабатывать этот вопрос при формировании конкурсных условий. Представители профсоюзов, со своей стороны, подтвердили свою готовность к обсуждению оптимальных для каждого порта механизмов сохранения объектов социальной сферы. Как уточнил Михаил Киреев, «ряд объектов социальной сферы необходимо включать в инвестиционные обязательства и договора».

В завершение заместитель министра отметил, что МИУ продолжает практику регулярных встреч с трудовыми коллективами предприятий отрасли, и ближайшую из них планируется провести в Одесском регионе. Кроме того, на следующей неделе ведомство планирует еще раз собрать представителей всех профсоюзов, включая первичные организации реорганизуемых предприятий морского транспорта, для решения ряда актуальных вопросов. Одно из них - подписание нового Отраслевого соглашения, заключение которого предусмотрено Законом Украины «О коллективных договорах и соглашениях».

Как известно, в Украине продолжается реформирование морской отрасли в соответствии с Законом «О морских портах», который вступит в силу в июне 2013 года. Реформа предполагает на основе мирового опыта разделение административной и хозяйственной деятельности в портах, а также введение модели государственно-частного партнерства в развитии портов и привлечение инвестиций.