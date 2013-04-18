В Луганске чернокожий грабитель банка плеснул кислотой в лицо женщине

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, вчера, 17 апреля, в 04.25 в Ленинский райотдел милиции поступил звонок от вахтера одного из луганских университетов. Женщина сообщила о том, что в 04:20 увидела, что неизвестный в маске пытается проникнуть в помещение филиала банка, расположенного в корпусе университета.

После того, как она сорвала с головы грабителя маску и увидела его лицо (по словам женщины, нападавший - чернокожий), неизвестный плеснул ей в лицо кислотой и убежал.

На данный момент пострадавшая госпитализирована в больницу с ожогом лица 1 степени.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица).

Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление личности нападавшего, его местонахождения и задержание.