800 тонн мазута осталось в носовой части танкера ”Волгонефть-139”

800 тонн мазута, по предварительным подсчетам, осталось в носовой части танкера "Волгонефть-139".

Такие данные прозвучали сегодня на заседании межведомственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся 11 ноября в Керченском проливе, и выяснению причин морских аварий. Оно прошло сегодня в порту Кавказ в закрытом режиме.

В заседании принял участие глава Минтранса РФ Игорь Левитин.

В субботу в Керченском проливе планируется продолжить обследование носовой части разломившегося танкера. Сегодня погодные условия не позволили водолазам тщательно осмотреть часть "Волгонефть-139". В ближайшие дни предстоит определить, с помощью каких технологий можно будет откачать эти 800 т горючего, сообщает Прайм-ТАСС.