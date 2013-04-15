В Запорожье женщину-госисполнителя злостный должник встретил кулаками

17:51, 15 апреля 2013
Общество
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В Запорожье совершено нападение на женщину-госисполнителя, пытавшуюся оценить материальное состояние семьи должников за услуги теплоснабжения.

Женщина получила телесные повреждения, квалифицированные медиками, как легкие / Фото: news.flp.ua

Об том УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, 11 апреля в 18.00 25-летняя женщина – государственный исполнитель в соответствии с решением Шевченковского суда Запорожья, вынесенного по иску концерна «Городские тепловые сети» семье должников, пришла для проверки имущественного состояния семьи. Однако 31-летний сын хозяев квартиры набросился на нее с кулаками.

В результате происшествия женщина получила телесные повреждения, квалифицированные медиками, как легкие.

Как сообщили в прокуратуре, по факту случившегося открыто криминальное производство по ч.2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей).

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