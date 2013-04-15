В Запорожье женщину-госисполнителя злостный должник встретил кулаками

Об том УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, 11 апреля в 18.00 25-летняя женщина – государственный исполнитель в соответствии с решением Шевченковского суда Запорожья, вынесенного по иску концерна «Городские тепловые сети» семье должников, пришла для проверки имущественного состояния семьи. Однако 31-летний сын хозяев квартиры набросился на нее с кулаками.

В результате происшествия женщина получила телесные повреждения, квалифицированные медиками, как легкие.

Как сообщили в прокуратуре, по факту случившегося открыто криминальное производство по ч.2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей).