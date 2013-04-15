В Черкасской области инспектора рыбоохраны поймали на браконьерстве

В акватории Кременчугского водохранилища реки Днепр в ночь на воскресенье работники Черкасской межрайонной экологической прокуратуры в районе села Ирклеев Чернобаевского района Черкасской области задержали браконьеров, которые вместе с инспектором Черкассырыбоохраны незаконно ловили рыбу сетями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской межрайонной экологической прокуратуры, во время проведения оперативно-профилактической операции «Нерест» была выявлена группа браконьеров, которые на резиновой лодке при помощи 2-х рыбачьих сетей незаконно ловили рыбу. Также был установлен их соучастник, которым оказался главный государственный инспектор Черкассырыбоохраны. Он на собственном автомобиле в ночное время самостоятельно вывозил с берега Днепра добытый улов. В результате действий браконьеров государственным интересам причинен ущерб на сумму около 8,5 тыс. грн.

Как сообщил Черкасский межрайонный экологический прокурор Дмитрий Чустрак, во время допроса инспектор Черкассырыбохраны не смог объяснить свое пребывание на не поднадзорной ему территории во внеслужебное время. По данному факту Черкасской межрайонной экологической прокуратурой открыто уголовное производство в отношении участников событий.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля до 10 июня в Днепровских водохранилищах Государственным комитетом рыбного хозяйства Украины установлен весенне-летний запрет на вылов водных биоресурсов.