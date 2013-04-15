НАТО наградило медалями украинских миротворцев в Косово

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, украинские военнослужащие, выполняющие миротворческие задачи в составе многонациональной боевой группы “East” сил КФОР, приняли участие в “Параде медалей” – торжественном мероприятии по случаю завершения миссии 16-й ротации национального контингента в Косово. В церемонии приняли участие руководители и представители национальных контингентов.

«Вручение наград от Североатлантического альянса является свидетельством признания профессионализма украинских миротворцев на мировом уровне», – подчеркнул командир национального контингента 16-й ротации подполковник Илья Федоренко.

Также он подчеркнул, что за год пребывания на территории Косово военнослужащие национального контингента 16-й ротации выполнили 1226 различных боевых задач, во время которых демонстрировали лучшие человеческие и профессиональные качества.