В мае Украина может подписать новую программу stand-by c МВФ - эксперты

В частности, эксперты позитивно оценивают отсутствие резкой критики со стороны МВФ по итогам последнего визита миссии Фонда в Киев. В то же время представители МВФ также указывают на прогресс в переговорах с украинской стороной. Ожидается, что уже в июне текущего года Киев может получить первые транши финансирования по новой программе stand-by.

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, обращает внимание, что большинство инвесторов уже сейчас уверены в восстановлении сотрудничества между Киевом и МВФ. «Последнее успешное размещение еврооблигаций под 7,5% свидетельствует о том, что восстановление сотрудничества Украины с МВФ уже заложено в оценки рисков Украины большинством международных инвесторов». В то же время эксперт полагает, что в новой программе МВФ предусмотрит более жесткий подход к выделению средств - сначала правительству нужно будет выполнять блок требований, после чего Фонд будет переводить деньги. Тем не менее, как убежден эксперт, украинское правительство будет пытаться выписать программу сотрудничества таким образом, чтобы выполнение наиболее социально непопулярных мер не совпало с президентскими выборами: «Украинское правительство, скорее всего, будет пытаться выписать мягкие условия программы на начальном этапе действия программы, жестче на более поздний период и наиболее мягкие ближе к пику политического цикла. Власти нужно минимизировать сложные решения, начиная со второй половины 2014 года. Вопрос, связанный с выборами будет становиться все более актуальным».

Комментируя итоговое заявление миссии МВФ по итогам пребывания в Киеве, эксперты отмечают, что впервые за многие годы не прозвучало резкой критики. А тон заявления, в котором была отмечена экономическая и валютная стабильность в стране, эксперты оценили как «дружелюбный».

Эксперты полагают, что к маю текущего года Украина может достичь с Фондом договоренностей о подписании новой программы сотрудничества stand-by, а первые деньги правительство получит в июне. «В нашем базовом сценарии, мы берем за основу допущение о том, что к маю программа stand-by будет возобновлена, или хотя бы прозвучит обнадёживающий сигнал от Фонда о возможном сотрудничестве», — такой прогноз содержится в макроэкономическом обзоре инвестиционной компании «Concorde Capital». В свою очередь Устенко прогнозирует, что Киев получит первые деньги от Фонда в июне текущего года.

«Дружелюбная риторика МВФ свидетельствует о том, что есть хорошие шансы на восстановление сотрудничества, - полагает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра Forex Club, - Теперь это лишь вопрос переговоров и поиска компромиссов». Также эксперт отметил, что восстановление сотрудничества Украины с МВФ поможет снизить стоимость внешнего финансирования. Если в последнее время стране удавалось размещать еврооблигации под 7,5-7,8%, то в случае утверждения новой программы stand-by цена заемных ресурсов может приблизиться к 6%.

«Мы достигли определенного прогресса с правительством относительно видения будущего, относительно дальнейших шагов. Мы приближаемся к определенным договоренностям», - заявил представитель МВФ в Украине Макс Альер. В итоговом заявлении миссии, которая работала в Киеве в начале апреля, также были отмечены некоторые достижения правительства. В частности курсовая и экономическая стабильность. Главными дискуссионными вопросами до сегодняшнего дня остаются сокращение дефицита госбюджета, а также реформирование коммунальных тарифов.