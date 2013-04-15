В центре Киева горит квартира - жителей дома эвакуируют
10:30, 15 апреля 2013Общество
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В центре Киева горит квартира в пятиэтажном доме.
Как сообщили УНИАН в пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сегодня, 15 апреля, в 09.20 поступило сообщение о загорании одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул. Большая Житомирская, 13.
По указанному адресу выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибыв на место, спасатели начали эвакуацию жителей дома. «5 взрослых и 1 ребенка пожарники вывели на свежий воздух», - отмечается в сообщении.
На месте происшествия до сих пор работают пожарно-спасательные подразделения и 8 единиц спецтехники.
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