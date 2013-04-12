Арбузов собирается обсудить с предпринимателями, как улучшить жизнь бизнеса

Об этом он рассказал в интервью журналу «Корреспондент».

«Вопрос ведь не в месте, вопрос - как чувствует себя бизнес в стране. 15 пунктов, на которые мы поднялись в этом году в рейтинге Doing Business, - уже неплохо. У нас есть все возможности быть в первой сотне, как того и требует Президент (Виктор Янукович). Единственное, Всемирный банк, составляя рейтинг, учитывает показатели страны за первые два квартала, то есть чтобы мы (украинское правительство) ни сделали в конце года, в рейтинге это отображено не будет. Так что тут ситуация сложная, и мы разбираемся с учетными позициями», - говорит Арбузов.

Вместе с этим, по его словам, улучшение позиций в рейтинге состоялось благодаря совершенствованию налогового законодательства.

«На мой взгляд, мы много работы провели и в налоговой плоскости, ведь страна за год в этом направлении поднялась на 18 пунктов. По части регистрации и ликвидации бизнеса мы также сделали хороший прорыв. Мы работаем. Сегодня, например, наняли советников PricewaterhouseCoopers (PwC) [одной из четырех крупнейших международных компаний, занимающихся аудитом, налогообложением и правом]. Представители PwC нам помогают и говорят, что у Украины неплохие шансы войти в сотню, если мы будем продолжать работать быстро и эффективно», - отметил первый вице-премьер.

В связи с этим, Сергей Арбузов рассказал, что в ближайшем будущем планирует встречаться с предпринимателями, чтобы услышать их пожелания, как улучшить жизнь бизнеса.