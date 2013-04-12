50% украинцев поддерживают присоединение Украины к ЕС (опрос)

Как сообщили УНИАН в социологической группе «Рейтинг», об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой.

По данным исследования, 50% опрошенных украинцев поддерживают присоединение Украины к Европейскому Союзу, 37% - не поддерживают, а еще 13% – не определились.

В то же время 42% опрошенных поддерживают образование единого государства в составе Украины, России, Беларуси, 47% - не поддерживают, а еще 11% - не определились.

При этом каждый четвертый украинец, поддерживающий образование единого государства с Россией, одновременно поддерживает и вступление Украины в ЕС.

“Учитывая такие особенности ответов, респондентам был задан прямой вопрос. По мнению опрошенных, для Украины подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом выгоднее (41%), чем вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном (38%). 20% – не смогли определиться”, - сказано в пресс-релизе по результатам исследования.

В документе отмечается, что по сравнению с 2010-2012 годами “наблюдаем тенденции роста сторонников, как первого варианта интеграции, так и второго, люди определяются: за последние два года количество «неопределившихся» в этом вопросе уменьшились с 27 до 20%”.

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Традиционно Запад, Север и Центр Украины больше поддерживают соглашение с Евросоюзом. Донбасс, Юг и Восток – вступление в Таможенный союз. При этом, Восток и Центр остаются «переходными» регионами, где не наблюдается большого преимущества сторонников одного интеграционного вектора над другим. В восточных и центральных регионах также наибольшее количество тех, кто одновременно поддерживает оба интеграционных вектора.

Молодежь, люди с высшим образованием традиционно больше поддерживают подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, старшие – вступление в Таможенный союз.

Также, как засвидетельствовали результаты исследования, по мнению опрошенных, от сближения с Евросоюзом Украина получит такие основные преимущества: возможности для граждан больше путешествовать (55%), возможности найти лучшую работу (53%), увеличение инвестиций в Украину (51%), развитие демократии (41%), возможности получить лучшее образование (41%), уменьшение бедности (39%), уменьшения коррупции (39%).

В свою очередь от сближения с Россией Украина получит такие основные преимущества: уменьшение цен на газ (55%), сближение народов (53%), поддержка отечественной промышленности (51%), поддержка отечественного сельского хозяйства (41%).

Одинаковое количество респондентов (по 21%) считают, что сближение, как с Евросоюзом, так и с Россией, обеспечит лучшую защиту границ Украины. Так же одинаково (по 15%) считают, что никаких преимуществ не будет от сближения ни с Евросоюзом, ни с Россией.

По данным опроса, 40% респондентов считают, что вступление в Таможенный союз приведет к росту благосостояния украинцев (не согласны – 39%). В свою очередь 46% считают, что вступление в ЕС приведет к росту благосостояния украинцев (не согласны – 34%), а 46% считают, что вступление в Таможенный союз приведет к росту промышленности и сельского хозяйства в Украине (не согласны – 36%). 55% респондентов считают, что вступление в ЕС даст толчок для развития Украины (не согласны – 30%).

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В соответствии с результатами опроса, 43% опрошенных считают, что для России Украина всегда будет второсортной страной, аналогично - 58%, что для Европы Украина также всегда будет второсортной страной.

Также опрос показал, что 70% украинцев убеждены, что сначала нужно навести порядок внутри страны, а уже потом к кому-то присоединяться, не согласны с этим тезисом лишь 16%.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила исследование 15-28 марта 2013 года. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5%, - не более 1%.