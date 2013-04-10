Легкость ведения бизнеса будет повышаться по плану

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В частности, улучшить условия ведения бизнеса предлагается за счет упрощения процедур открытия собственного бизнеса и регистрации налогоплательщика, когда обращаться в налоговые органы не потребуется, а все необходимые ведомости будут предоставлять государственные регистраторы.

«Масштабные проекты будут реализованы за счет внедрения новых IT-сервисов, в частности «Единого окна подачи электронной отчетности». Эта услуга позволит налогоплательщикам при наличии свидетельства о регистрации запросить любую информацию через Интернет», - отметили в Миндоходов.

В министерстве убеждены, что уменьшить налоговую нагрузку на бизнес помогут оптимизация администрирования единого социального взноса, а также урегулирование вопроса авансовых платежей по налогу на прибыль.

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«Запланированы и упрощения по отчетности. В частности, единый социальный взнос нужно будет платить раз в месяц, а не два раза. Отчитываться по налогу на прибыль большинство плательщиков будут раз в год, а не ежеквартально», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Украина в рейтинге Всемирного банка Paying Taxes-2013 поднялась сразу на 18 пунктов - с 183-го до 165-го. В общем рейтинге Doing Business-2013 Украина поднялась на 15 позиций - со 152-й до 137-й.

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В январе 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что в 2013-м году Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса.