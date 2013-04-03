Янукович: мы поднялись в мировом рейтинге на 15 позиций

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, на заседании Комитета по экономическим реформам он сказал: «Мы поднялись в мировом рейтинге на 15 позиций за последние два года, и это место неплохое, и результат, но он не соответствует нашему инвестиционному потенциалу и ожиданию бизнес-среды».

В.Янукович отметил, что из 18 пунктов плана мероприятий по повышению показателей Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса, которые были запланированы на первый квартал этого года, не реализовано и половины.

«Я хорошо понимаю, что Верховная Рада в этом году практически не работала, но у нас есть целый ряд законов, которые нам нужно имплементировать, и сегодня в этом зале собрались все, от кого это зависит: прежде всего - это наши руководители правительства, главы администраций», - отметил Президент.