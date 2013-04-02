Позиция Украины в рейтинге Paying Taxes выросла на 18 пунктов

Немалые усилия Кабмином потрачены на создание механизма защиты инвесторов. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время заседания Комитета по экономическим реформам под председательством Президента Украины Виктора Януковича.

Что касается градостроительства, в планах Кабинета министров Украины на 2013 год – дальнейшее упрощение разрешительной системы. По словам Арбузова, планируется сокращение срока выдачи технических условий с 15 рабочих дней до 10, предоставление заказчикам строительства права на установление автономных инженерных систем.

Сергей Арбузов сообщил, что в планах правительства - отменить отдельные решения местных органов власти относительно порядка выдачи градостроительных условий и ограничений, а также решения вопросов размещения объектов градостроительства.

«Ожидаемый результат - улучшение инвестиционного климата и, как следствие, привлечения инвестиций в строительную отрасль», - подчеркнул С.Арбузов.

Кроме того, позитивные изменения произошли и в сфере налогообложения: по итогам прошлого года международные инвесторы оценили улучшение условий для ведения бизнеса в этой сфере, и позиция Украины в рейтинге Paying Taxes (составляющий рейтинга Doing Business) выросла на 18 пунктов.

По словам г-на Арбузова, эксперты Всемирного банка зафиксировали немалые достижения в налоговой сфере Украины. Всемирный банк внес Украину в перечень трех стран региона, которые за последние 8 лет наиболее существенно сократили количество времени, необходимого для выполнения налоговых обязательств.

«Основной задачей на сегодня является продолжение работы по преобразованию налоговой системы в максимально простую систему для налогоплательщиков», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Г-н Арбузов добавил, что правительство также усиленно работает в направлении защиты прав инвесторов: «Сделано очень много: введено автоматическое возмещение НДС; действуют «налоговые каникулы» для новосозданных и малых предприятий, работает упрощенная система налогообложения с уплатой единого налога».

По его словам, ключевыми задачами сейчас является повышение уровня защиты прав миноритарных акционеров, раскрытие информации о хозяйственной деятельности организации, а также обеспечение контроля за работой менеджмента».

Правительством разработан и представлен в парламент законопроект по совершенствованию деятельности акционерных обществ (№ 2037).

Защиты прав акционеров будут способствовать законопроекты, в частности направленные на усиление гражданской ответственности должностных и юридических лиц за причиненный предприятию или акционерам ущерб.

Также с 1 января 2013 года действуют Законы Украины, которые стимулируют создание новых рабочих мест и совершенствуют налогообложение предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.

«Теперь государственная поддержка будет оказываться тем предприятиям, которые реализуют одобренные Правительством инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. Бесспорно, при условии их соответствия критериям для необходимых минимальных размеров инвестиций и количества созданных новых рабочих мест и среднего уровня заработной платы в 2,5 раза больше минимальной», - заключил Сергей Арбузов.