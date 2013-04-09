Должник банка имитировал ограбление

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в 9.55 в ювелирный магазин «Есения», расположенный на первом этаже пятиэтажного здания по улице Менделеева 21, зашел молодой парень. Со словами «это ограбление», он произвел четыре выстрела в пол из газового пистолета «Байкал» и потребовал вызвать милицию. Затем молодой человек встал на колени и, заложив руки за голову, стал дожидаться милиционеров.

В это время в магазине находились два продавца и два посетителя. Работники магазина, восприняв поведение молодого человека как нападение, нажали «тревожную» кнопку.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали «грабителя». Им оказался местный житель 1985 г.р. Установлено, что никаких попыток совершать ограбление мужчина не предпринимал. По предварительным данным, пойти на такой шаг его побудило наличие кредитов, которые он оказался не в состоянии оплатить.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства данного происшествия, изъяты вещественные доказательства.