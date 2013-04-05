Первый вице-премьер: Украина может заменить импорт почти во всех отраслях

Об этом он сказал в интервью газете «Урядовий кур’єр».

«Это большая комплексная программа, призванная заменить товары, которые завозят из-за границы, продукцией отечественного производства. И у нашей страны есть предпосылки для ее реализации практически во всех отраслях. Даже в такой сложной, как энергетика, где доля импорта очень высока. Поэтому для нас как никогда важно реализовать масштабные проекты по увеличению собственной добычи энергоносителей - в частности, сланцевого газа», - заявил первый вице-премьер-министр.

По его словам, высокие шансы заменить зарубежную продукцию отечественной есть и в других отраслях.

«Можно привести пример относительно других секторов экономики. Например, государственные программы стимулирования покупки авиаперевозчиками отечественных самолетов по лизинговым схемам позволят не только нарастить объем производства воздушных судов, но и сохранить почти 5 тысяч рабочих мест в авиационной и смежных видах промышленности. Если мы сориентируем железнодорожный сектор на приобретение украинских грузовых вагонов, то дадим соответствующей области заказов на свыше 700 миллионов долларов, а также обеспечим потребность в грузовых перевозках с общим прогнозным экономическим эффектом более 2 миллиардов гривен в год», - сказал Сергей Арбузов.

По его словам, в сфере сельского хозяйства в рамках программы импортозамещения важно заинтересовать отечественных производителей наращивать производство и продавать свою продукцию внутри страны.

«Еще показательнее ситуация в сельском хозяйстве. Украина - житница Европы, но при этом жители страны часто покупают импортные продукты питания. Нужно заинтересовать отечественных производителей наращивать производство, продавать свою продукцию внутри страны. А это и программы развития оптовой торговли продукцией АПК, и проекты привлечения инвестиций в конкретный сектор, и другие мероприятия, направленные на поддержку отечественного производителя», - резюмировал вице-премьер.