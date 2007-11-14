Ющенко обсудил вопросы визового режима с Израилем
22:13, 14 ноября 2007Общество
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Договорились называть это "оптимизацией"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Государства Израиль Ципи ЛИВНИ.
Как сообщает пресс-служба Президента, во время встречи стороны обсудили вопрос оптимизации визового режима между Украиной и Израилем.
Также речь шла о вопросе создания между Украиной и Израилем зоны свободной торговли и сроках вступления Украины во Всемирную торговую организацию.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 13-15 ноября находится с государственным визитом в Израиле.
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