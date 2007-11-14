Ющенко обсудил вопросы визового режима с Израилем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Государства Израиль Ципи ЛИВНИ.

Как сообщает пресс-служба Президента, во время встречи стороны обсудили вопрос оптимизации визового режима между Украиной и Израилем.

Также речь шла о вопросе создания между Украиной и Израилем зоны свободной торговли и сроках вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 13-15 ноября находится с государственным визитом в Израиле.