Добровольцы уберут Тарханкут - крымскую «мекку дайверов»
18:02, 02 апреля 2013Общество
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1 – 2 мая в Крыму на мысе Тарханкут дайв-центр «Команда ЭКС» при содействии местных властей проведет экологическую акцию по уборке мусора на берегу и морском дне.
1 мая на крымском Тарханкуте проведут экологическую акцию / Фото : alp.org.ua
Как сообщили УНИАН в дайв-центре, целью акции является сохранение уникальной экосистемы мыса – жемчужины Западного Крыма и мекке дайверов.
На акцию приглашаются все желающие. Не ныряющие участники будут убирать мусор на суше, дайверы – под водой.
Волонтерская акция осуществляется за счет добровольцев, участвующих в мероприятии.
С подробной информацией об акции и условиями для участников можно ознакомиться на сайте дайв-центра: exdive.com.ua или по телефону (067) 240 99 07.
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