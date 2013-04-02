Добровольцы уберут Тарханкут - крымскую «мекку дайверов»

18:02, 02 апреля 2013
Общество
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1 – 2 мая в Крыму на мысе Тарханкут дайв-центр «Команда ЭКС» при содействии местных властей проведет экологическую акцию по уборке мусора на берегу и морском дне.

Дайверы уберут Тарханкут / Фото : alp.org.ua

Как сообщили УНИАН в дайв-центре, целью акции является сохранение  уникальной экосистемы мыса  – жемчужины Западного Крыма и мекке дайверов.

На акцию приглашаются все желающие. Не ныряющие участники будут  убирать мусор на суше,  дайверы – под водой.

Волонтерская акция осуществляется за счет добровольцев, участвующих в мероприятии.

С подробной информацией об акции и условиями для участников можно ознакомиться на сайте дайв-центра: exdive.com.ua или по телефону (067) 240 99 07.

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