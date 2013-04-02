Добровольцы уберут Тарханкут - крымскую «мекку дайверов»

Как сообщили УНИАН в дайв-центре, целью акции является сохранение уникальной экосистемы мыса – жемчужины Западного Крыма и мекке дайверов.

На акцию приглашаются все желающие. Не ныряющие участники будут убирать мусор на суше, дайверы – под водой.

Волонтерская акция осуществляется за счет добровольцев, участвующих в мероприятии.

С подробной информацией об акции и условиями для участников можно ознакомиться на сайте дайв-центра: exdive.com.ua или по телефону (067) 240 99 07.