Украина и Казахстан намерены договориться о грузовых перевозках

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов после подписания соответствующего протокола по итогам работы комиссии.

«Республика Казахстан - наш крупнейший торговый партнер и занимает третье место по объемам товарооборота среди стран СНГ. Это - прямое подтверждение того, что проведение таких комиссий является успешным. А после сегодняшнего заседания мы сможем еще больше реализовать потенциал обеих стран», - заявил Сергей Арбузов.

Он отметил, что особое внимание стороны уделят проектам в области энергетики, транспорта, АПК, машиностроение, космической отрасли.

«Мы обсудили ряд программ, которые Украина хотела бы реализовать с нашими партнерами. Например, речь идет о регулировании вопроса о предоставлении украинским перевозчикам достаточного количества разрешений на грузовые перевозки, вопрос поставок некоторых видов стальных труб нашим партнерам и т.д.», - сказал Первый вице-премьер-министр Украины.

Он отметил, что в отношениях Украины и Казахстана сегодня нет глобальных проблем. «Есть вопросы, которые необходимо обсуждать ежегодно, обновлять данные, исследовать возможности стран. Поэтому созданы рабочие группы, которые призваны решить эти вопросы таким образом, чтобы результат удовлетворял обе стороны », - подчеркнул Сергей Арбузов.

В этом его поддержал Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бакитжан Сагинтаев. Он подчеркнул, что главный вопрос - это обсуждение всех пунктов Плана действий Украина-Казахстан на 2013-2014 годы («Дорожная карта-4»).

«Документ полностью согласован сторонами и готов к подписанию в ходе визита премьер-министра Республики Казахстан Серика Ахметова в Киев, который состоится 4-5 апреля», - заявил Бакитжан Сагинтаев.