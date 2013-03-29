В центре Киева горел паб «Сундук»

Как сообщили УНИАН в столичном Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила сегодня в 09.08.

Прибыв на место происшествия, пожарники выяснили, что в полуподвальном помещении 4-этажного жилого дома, где расположен паб «Сундук», возникло загорание на кухне заведения.

В 09.44 пожар был ликвидирован.

В момент возникновения пожара паб не работал, поэтому травмы и ожоги никто не получил.

В результате пожара повреждена часть кухни, вентиляция, перегородка между кухней и залом, закопчены стены и потолок.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.