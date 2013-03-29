На майские праздники пустят дополнительный поезд Харьков - Ужгород

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.

Поезд будет отправляться 27, 29 апреля и 1 мая в 00:17 и прибывать в Ужгород 28, 30 апреля и 2 мая 2013 соответственно в 3:56.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Ужгорода 28, 30 апреля и 2 мая 2013 в 11:17 и прибывать в Харьков 29 апреля, 1 и 3 мая 2013 в 15:03.

Предварительная продажа билетов на поезд № 225/226 Харьков-Ужгород уже открыта.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из самых старейших железных дорог Украины. Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.