МВФ рассчитывает, что через две недели будет понимание, что делать с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос агентства во время традиционного брифинга в Вашингтоне, сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Миссия находится в Киеве со вчерашнего дня и ведет переговоры о новом соглашении по программе stand-by. Пока рано говорить о каких-то деталях. Но мы ожидаем какой-либо информации на этот счет в ближайшие две недели», - сказал Дж.Райс.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ с 27 марта начала работу в Киеве.

По словам министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова, настроение у команды правительства и Национального банка в отношении переговоров хорошее и Украина крайне заинтересована в получении средств от МВФ, а также в рефинансировании тех кредитов, которые уже были получены по линии Фонда.

Переговоры только начались, и они пройдут не только в профильных министерствах, но также при участии первых лиц государства. Кроме того, Ассоциация украинских банков также сообщила о намерении провести встречу с миссией МВФ.

Предыдущая миссия работала в Украине с 29 января по 12 февраля 2013 года. По итогам ее работы Фонд отметил прогресс в переговорах с украинскими властями и посчитал его достаточным для продолжения диалога. По мнению действующего постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера, анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Украину в 2013 году ждут пиковые выплаты по внешнему долгу на сумму около 9 млрд долл., в том числе около 6 млрд долл. - по ранее взятым кредитам Международного валютного фонда.

В 2011 году Фонд заморозил кредиты для Украины в ответ на нежелание властей проводить экономические реформы и решать финансовые проблемы государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины».

Напомним также, что постоянным представителем МВФ в Украине с 1 мая станет Жером Ваше, который ранее занимался вопросами восстановления экономики Испании.