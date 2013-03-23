У Попова берутся расчистить снег до понедельника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

«Киев и Киевская область имеют самую трудную ситуацию. Нам помогает Министерство обороны. Привлечено в связи с чрезвычайной ситуацией до полутора тысячи солдат из личного состава для помощи в очистке подходов к станциям метро, тротуаров, остановок общественного транспорта. В первую смену было задействовано 358 единиц техники, во вторую – 271 единицу. На очистке работают сегодня 7 тыс. работников коммунальной сферы. Но большие осадки, выпавшие за эти сутки, требуют минимум двое суток для того, чтобы мы овладели этой стихией», - отметил А.Мазурчак.

По его словам, на сегодняшний день наихудшая ситуация с ликвидацией последствий снегопада в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском районах.

«Сегодня еще остаются проблемными ул. Заболотного, есть усложнение по Кольцевий дороге, по просп. Победы, по О.Телиги. Лучшая ситуация сегодня на Левом берегу. Сегодня Деснянский, Днепровский, Дарницкий районы практически очищены, все главные проходы прочищены», - сообщил А.Мазурчак.

Он обратил внимание, что главной проблемой при очистке остаются припаркованные или застрявшие машины, которые провоцируют образование транспортных пробок, в которых застряют в том числе и снегоуборочные машины. Представитель КГГА в очередной раз обратился к владельцам машин не выезжать без серьезной надобности на улицы города в ближайшие дни.

Со вчерашнего дня, по его данным, на улицах столицы остаются около 100 единиц городского пассажирского транспорта, которые не смогли из-за снега и пробок на дорогах добраться в депо, а также около 120 крупногабаритных фур, обслуживающих жизнедеятельность столицы.

«Для того, чтобы растянуть большегрузные машины, были привлечены тягачи «Киевпасстранса» и 15 БТРов Минобороны. Чтобы уменьшить большегрузный, габаритный транспорт с обеда было уменьшено количество пассажирского транспорта – троллейбусов и автобусов. Но даже оставшиеся тоже осложняли ситуацию. Практически все троллейбусы и автобусы, которые остановились вчера, за ночь мы забрали. Но трамваи еще не все», - сказал А.Мазурчак.

В настоящее время он советует киевлянам и гостям города пользоваться скоростным трамваем и метрополитеном, которые работают без сбоев и в усиленном режиме.

«С завтрашнего дня ожидается похолодание до 12 мороза. Мы должны за сегодня и завтра прочистить все главные улицы города для того, чтобы в понедельник можно было нормально начать рабочую неделю», - подчеркнул профильный заместитель председателя КГГА.