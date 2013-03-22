Милиция освободила заложника и задержала его похитителей

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД в области.

Сообщение о похищении человека поступило в дежурную часть УБОП от отца потерпевшего – рабочего одного из предприятий энергетической отрасли областного центра. Он рассказал, что его 42-летнего сына, который проживает в сельской местности, захватили неизвестные.

Оперативники УБОП установили, с кем контактировал потерпевший перед своим исчезновением. В это время потерпевший особенно интенсивно общался с жителями юга Украины, владельцами одного из фермерских хозяйств в Херсонской области. Работники спецподразделения провели комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в результате которых было установлено точное местонахождение заложника. Его держали в одном из подсобных помещений административного здания фермерского хозяйства. Работники милиции, преодолев сопротивление охраны предприятия, освободили заложника. Также они задержали трех человек, которое обоснованно подозреваются в похищении человека. Этими гражданами оказались владелец хозяйства вместе со своим сыном, а также начальник службы охраны фермерского хозяйства.

Спасенный заложник рассказал, что злоумышленники втолкнули его в свой автомобиль под угрозой предмета, похожего на пистолет (этот предмет изъят, сейчас проводится его экспертиза). В плену житель Черниговской области провел ровно неделю. Все это время похитители регулярно звонили по телефону родителям, требуя 40 тыс. грн, которые якобы мужчина им задолжал.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 147 Уголовного кодекса Украины ("Захват заложников"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.