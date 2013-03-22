Воспитательница детсада, обвиняемая в избиении детей, уволилась

21:21, 22 марта 2013
Общество
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В Севастополе проверка прокуратуры подтвердила нарушения прав детей в детсаду №83.

Заведующая и воспитательница уволились по собственному желанию / Кадр: Севинформбюро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 22 марта, сообщил на брифинге журналистам прокурор Балаклавского района города Севастополя Андрей Карпеев.

По его словам, прокурорская проверка проводилась после появления 20 марта в ряде местных СМИ сообщений о нарушении прав детей в детском дошкольном учреждении №83 «Солнышко».

А.Карпеев отметил, что результаты проверки подтвердили факты не обеспечения в этом детском дошкольном учреждении полного объема прав детей на охрану их здоровья, а также "отсутствие должного контроля со стороны руководителей, - самого детского сада, а также должностных лиц контролирующего органа».

Прокуратурой района, учитывая выявленные нарушения, в качестве меры реагирования было внесено представление председателю Балаклавской районной госадминистрации об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщил прокурор.

«Представление было рассмотрено, были разработаны мероприятия по недопущению нарушений в дальнейшем. Руководитель детсада и один из воспитателей уволены с занимаемых должностей», - сказал А.Карпеев. Он уточнил, что «в ходе проведения проверки и вынесения представления ими (заведующей и воспитателем – УНИАН) были написаны заявления, и они уволены по собственному желанию».

Как сообщал УНИАН, 20 марта прокурор Балаклавского района Севастополя Андрей Карпеев вынес постановление о проведении проверки в связи с появлением ряде региональных СМИ информации о якобы избиении детей в детском дошкольном учреждении №83. СМИ Севастополя сообщали, что с информацией об избиении в детсаду к ним обращались родители воспитанников детского дошкольного учреждения «Солнышко». Родители также обратились с соответствующими заявлениями в органы прокуратуры.

В самом детском дошкольном учреждении отвергали выдвинутые обвинения.

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