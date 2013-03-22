В Хмельницкой области из снежного плена освободили 20 школьников

Спасатели Хмельницкой области сегодня, 22 марта, освободили из снежного плена школьный автобус, в котором находилось 20 детей, и семь автомобилей с 16 людьми.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, для освобождения автомобилей, которые застряли на заснеженных участках дорог, задействовано 10 единиц спецтехники, а также 29 человек личного состава спасателей.

По данным ГУ ГСЧС, заторов на дорогах государственного значения не зафиксировано. На отдельных участкам дорог местного значения наблюдается временное осложнение автомобильного движения.

По теме: ГАИ не пускает грузовики в Тернопольскую область

Кроме этого, как информирует Центральный региональный медиа-центр Министерства обороны Украины, почти 400 военнослужащих, а также более 70 единиц специальной, автомобильной и инженерной техники воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются в пределах Хмельницкой области, готовы принять участие в оказании помощи органам местной власти в ликвидации последствий снежных заносов.