Под Мелитополем поймали подозреваемого в убийстве российских милиционеров

Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного и его последующей экстрадиции в Российскую Федерацию.

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД Украины, нападение на наряд патрульно-постовой службы района «Чертаново-Центральное» УВД Москвы было совершено в апреле 2006 года. Тогда в милицию г. Москвы позвонили жильцы одного из домов на улице Кировоградской, сообщив, что из квартиры на первом этаже слышны крики о помощи.

На место происшествия была выслана патрульная машина. В момент, когда милиционеры заходили в подъезд, преступники открыли по них огонь из автоматического оружия. Один сотрудник милиции погиб на месте, второй от полученных ранений умер по пути в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий московские коллеги установили личности подозреваемых в совершении преступления. Они были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Выяснилось, что к расстрелу милиционеров причастен 46-летний лидер организованной преступной группы, ранее судимый гражданин одной из стран кавказского региона. Согласно оперативной информации, он имеет значительное влияние в преступном мире. Среди преступлений, в которых он обоснованно подозревается, ряд убийств, бандитизм, разбои и т.п.

В рамках розыскных мероприятий было установлено, что в последние годы убийца постоянно менял местожительство, «кочуя» по разным странам СНГ. Несколько лет ему удавалось «заметать следы».

Милиция установила, что в последнее время он находится на территории Украины. К розыску подключились украинские правоохранительные органы. Сначала ими была локализована область, а затем и район, где скрывался убийца. Выяснилось, что он под чужой фамилией проживает на территории Мелитопольского района Запорожской области. Управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в Запорожской области была разработана спецоперация по задержанию бандита.

21 марта 2013 года группа задержания из числа лучших работников Запорожского областного уголовного розыска прибыла к дому, в котором скрывался подозреваемый. Операция была проведена профессионально и молниеносно: злоумышленник сопротивления оказать не успел.