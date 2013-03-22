В Минэкономики считают, что спецпошлины на иномарки стабилизируют гривну

Об этом он сказал в эфире программы «Досвід» на телеканале «Первый Национальный».

«Кстати, одна из договоренностей, которая была заключена на последней встрече с автодилерами и нашими автопроизводителями заключалась в том, что они должны привлечь в нашу страну стратегического инвестора, ведущего бренда автопрома, который и модельный ряд увеличит, и улучшит качество автомобилей. И самое главное, если эти автосборочные заводы будут входить в какой-то крупный мировой автохолдинг, то мы постоянно будем расти в плане производства автомобилей. Это значит, что будут гарантированные рабочие места», – прогнозирует Прасолов.

Кроме этого, по его мнению, введение спецпошлин выровняет платежный баланс Украины.

«Еще об одном аспекте скажу: импорт автомобилей занимает 3-е место по стоимости после импорта газа, импорта нефтепродуктов, это около 3 млрд долл. Поэтому, если мы сократим импорт автомобилей и увеличим производство внутри нашей страны, кроме увеличения рабочих мест, налогов и т.п., мы улучшим состояние платежного баланса, и давление на курс гривны значительно уменьшится», – подчеркнул министр.

Напомним, что ранее Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение ввести спецпошлину на новые импортные машины. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что применение спецпошлин положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, даст ему возможность облегчить процесс экономического приспособления к условиям конкуренции и приведет к устранению влияния диспропорций в торговле, возникших вследствие условий импорта в Украину автомобильной продукции.