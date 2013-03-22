Эксперты назвали спецпошлины шансом для автоотрасли Украины

Такое мнение высказали участники круглого стола «Может ли Украина производить конкурентоспособные автомобили?», сообщает РБК-Украина.

По мнению экспертов, если украинский автопром эффективно использует эту возможность, в том числе путем модернизации производства, это позволит отрасли не только выйти из кризиса, но и стать конкурентоспособной на международном рынке.

«В аналогичной ситуации у правительства США даже вопрос не стоял – нужно ли поддерживать автопром. Когда в 2008-2009 году произошел кризис, там просто брали деньги плательщиков налогов и «накачивали» предприятия автомобильной промышленности. Да, с одной стороны, Украина сегодня выпускает продукцию с низким уровнем конкурентоспособности. С другой стороны, это 30 тыс. рабочих мест и потенциальная возможность создать рабочие места в других отраслях экономики. Кроме того, это сохранение базы налогоплательщиков, из которой формируются, в том числе, и социальные стандарты», – отметил Евгений Олейников, директор департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития.

В то же время, по словам старшего аналитика по машиностроению инвесткомпании «АРТ Капитал» Алексея Андрейченко, украинская автомобильная промышленность потенциально имеет хорошие перспективы, в том числе по привлечению иностранных инвестиций. «Показатель автомобилизации в Украине сейчас составляет 150 автомобилей на тысячу человек. Для сравнения, в России – больше 200, в Болгарии – 330, в Польше – 432. Даже с поправкой на зависимость автомобилизации от ВВП этот показатель в Украине должен составлять порядка 210. Потенциальный инвестор принимает это во внимание», – говорит он.

По словам эксперта, с дальнейшим ростов доходов населения спрос на автомобили будет увеличиваться. Еще один позитивный сигнал для потенциального инвестора – история продаж, ведь с 2002 по 2008 год продажи росли в среднем на 34% в год. «Поэтому автомобильная отрасль Украины действительно нуждается в определенном периоде защиты. Но очень важно, чтобы прибыль автопроизводителей в этот период направлялась на внедрение новых технологий. Тогда у украинского автопрома действительно есть все шансы», – считает Алексей Андрейченко.

Напомним, межведомственная комиссия по международной торговле провела специальное расследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей и пришла к выводу, что защита национальных интересов страны требует применения специальных мер. Как результат, с 13 апреля 2013 года будут действовать специальные пошлины на импорт авто с объемом двигателя от 1 до 2,2 тыс. куб. см – от 6,46% до 12,95% от стоимости автомобиля.

Как отметили в Минэкономразвития, такие меры вводятся ориентировочно на 3 года.

На сегодняшний день доля отечественного производителя на внутреннем рынке легковых автомобилей составляет около 20%. На протяжении 2009 – 2012 года производство автомобилей в Украине сократилось в 6 раз.