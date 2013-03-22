Таможне не понравились орехи и сало

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной налоговой службы в Черниговской области.

Согласно товаро-сопроводительным документам, херсонское предприятие вывозило на территорию Российской Федерации 22,9 т. очищенных грецких орехов. Автомобиль с грузом пытался пересечь границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи".

Во время проверки сотрудники налоговой милиции установили, что предприятие-экспортер – фиктивное. Его нет по месту регистрации и не удалось установить фактическое место его нахождения. Налоговую отчетность в налоговую инспекцию по месту учета оно не представляет с 2010 года, также не платит налоги.

Во время общего досмотра груза установлено, что орехи весят на 1,3 т больше, чем заявлено в документах. Кроме того, в полуприцепе среди ящиков и мешков с орехами обнаружено шесть картонных ящиков и четыре мешка с салом, а также мешок, в котором находились светло-коричневые гранулы, похожие на цветочную пыльцу. Груз, который перемещался с нарушением таможенных правил, задержан (всего – 24 т грецких орехов, 148 кг сала и 17,6 кг вещества, похожего на цветочную пыльцу).

Налоговая милиция установила, что документы предприятия-экспортера, представленные для таможенного оформления, - сертификаты о происхождении товара и фитосанитарный – получены на основании поддельных документов.

По результатам проведенных совместных мероприятий составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).

Ответственность за правонарушение установит суд. Нарушителя может ожидать конфискация товаров и штраф в размере 100 процентов их стоимости. В документах груз оценен в 565 тыс. грн, его реальная стоимость устанавливается.