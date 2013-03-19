В Раде инициируют экодоплату жителям загрязненных территорий

«Государство должно выплачивать украинцам экологическую компенсацию», - считает народный депутат Украины, представитель Сумщины, Игорь Молоток, комментируя собственный законопроект № 2514 об установлении экологических доплат для жителей промышленно загрязненных территорий, который на днях зарегистрирован в Верховной Раде.

«Статья 50 Конституции, утверждает право человека на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. Поэтому, если государство не может обеспечить украинцам здоровую окружающую среду, оно должно выплачивать людям денежную компенсацию. Именно поэтому я инициировал законопроект, согласно которому украинцы, которые постоянно проживают в промышленно загрязненных территориях, таких как Шостка, Кировоград, Желтые Воды и другие, будут получать ежемесячную материальную помощь в размере двадцати пяти процентов установленного законодательством прожиточного минимума ", - заявил Игорь Молоток.

Кроме того, этот законопроект предусматривает введение в действие системной программы восстановления окружающей среды, в том числе и путем двойного налога на прибыль с предприятий, которые до 2019 г. не перейдут на современные экологические стандарты и технологии, и продолжать загрязнять окружающую среду.