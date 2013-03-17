Умерла эстрадная звезда 1990-х Оксана Хожай
18:42, 17 марта 2013Общество
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Эстрадная звезда 1990-х Оксана Хожай умерла 17-го марта в киевской больнице скорой помощи.
Оксана Хожай умерла
Об этом сообщает газета «Сегодня».
Как известно, в августе в О.Хожай диагностировали редкую болезнь - синдром Шегрена. Это сложное заболевание с поражением эндокринных желез и другими гормональными отклонениями. Она долгое время находилась в больнице и страдала из-за сильных болей.
Друзья 48-летней певицы пытались собрать деньги на ее лечение, но это не помогло.
О.Хожай была одной из самых известных исполнительниц конца 1990-х. Она выпустила два успешных альбома в 1993-ом и 1995-ом годах, а ее песни постоянно попадали в национальные хит-парады.
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