Умерла эстрадная звезда 1990-х Оксана Хожай

18:42, 17 марта 2013
Общество
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Эстрадная звезда 1990-х Оксана Хожай умерла 17-го марта в киевской больнице скорой помощи.

Оксана Хожай умерла

Об этом сообщает газета «Сегодня».

Как известно, в августе в О.Хожай диагностировали редкую болезнь - синдром Шегрена. Это сложное заболевание с поражением эндокринных желез и другими гормональными отклонениями. Она долгое время находилась в больнице и страдала из-за сильных болей.

Друзья 48-летней певицы пытались собрать деньги на ее лечение, но это не помогло.

О.Хожай была одной из самых известных исполнительниц конца 1990-х. Она выпустила два успешных альбома в 1993-ом и 1995-ом годах, а ее песни постоянно попадали в национальные хит-парады.

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