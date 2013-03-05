Азаров поручил министрам следить за бездомными животными

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом идет речь в поручении премьер-министра.

Глава правительства также требует принять необходимые профилактические меры, а причастных к жестокому обращению с животными лиц привлекать к ответственности.

«Прошу в пределах компетенции взять под личный контроль вопрос предотвращения уничтожения бездомных животных, их должного ветеринарного обслуживания, повышения уровня общественного сознания по вопросам гуманного обращения с животными, выявления фактов жестокого обращения с животными и немедленного реагирования на них», - говорится в поручении Н.Азарова.

Проблема жестокого обращения с бездомными животным и их умышленного уничтожения затрагивается в СМИ, в обращениях украинских зоозащитных организаций и граждан.

Взять под контроль цивилизованное решение проблемы беспризорных животных в пределах компетенции Н.Азаров поручил министру экологии и природных ресурсов Олегу Проскурякову, министру образования и науки Дмитрию Табачнику, министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку, министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Темнику, министру внутренних дел Виталию Захарченко, председателю Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Владимиру Горжееву, председателю Совета министров АРК Анатолию Могилеву, председателям облгосадминистраций, Киевской и Севастопольской ГГА.

О результатах проведенной работы глава правительства обязал ежемесячно информировать Кабинет министров.