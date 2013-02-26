Обама не будет рассматривать «дело Павличенко»

Организаторы акции ожидали, что петиция соберет не менее 100 тысяч подписей - минимально необходимого количества, после достижения которого администрация президента США обязана принять по этой петиции свое решение и обнародовать его на официальном сайте Белого дома.

Петиция, предлагает американским властям рассмотреть возможность введения санкций в отношении лиц, причастных к «фальсификации дела в отношении украинцев Дмитрия и Сергея Павличенко», не набрала достаточной поддержки на сайте Белого дома, сообщает ТВi.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Белого дома 26 января текущего года и на конечный срок - 25 февраля - под ней подписались 25 434 человек из 100 тысяч необходимых.

В этой инициативе содержался призыв освободить незаконно осужденных отца и сына Павличенко и расширить сферу «закона Магнитского» на Украину.

Речь идет о запрете въезда на территорию Соединенных Штатов для ряда правоохранителей и чиновников, причастных к делу Павличенко, а также об аресте их финансовых счетов в американских банках.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит в подъезде собственного дома 21 марта 2011 года. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Д.Павличенко и его сын С.Павличенко, но они не признали своей вины.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

12 марта Апелляционный суд Киева вновь вернется к рассмотрению «дела Павличенко».