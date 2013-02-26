В Киев вернулись 90-е: владельца взорвали прямо у его кафе

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в г. Киеве, сегодня в 17.10 в дежурную часть по спецлинии “102” поступило сообщение о взрыве автомобиля в Днепровском районе по ул. Курнатовского, 1.

По данным милиции, взрыв транспортного средства произошел на парковочной площадке возле одного из кафе.

Предварительно установлено, что в то время, когда владелец кафе подходил к своему автомобилю, взорвался рядом припаркованный автомобиль марки ВАЗ.

Как отметили в столичном главке милиции, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и представители оперативных служб.

По этому факту следственным отделом Днепровского райуправления милиции открыто уголовное производство по ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

“Начато досудебное расследование”, - отметили в милиции.

Потерпевший госпитализирован с разными степенями повреждений.