Укравтодор отчитывается, что позасыпал «ямки»

Об этом премьер-министру Украины Николаю Азарову доложило руководство «Укравтодора», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В результате неблагоприятных погодных условий этой зимы было значительно повреждено дорожное покрытие, в целом перед началом работ (12 февраля 2013 года) ямковость была зафиксирована на 2 тыс. 631 км основных дорог страны государственного значения.

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В данное время приближается к завершению ремонт дорог Киев – Одесса, Одесса – Мелитополь – Новоазовск, Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, Ульяновка – Николаев, Запорожье – Донецк. Больше всего, 43% дорог, осталось отремонтировать на автотрассе Киев – Могилев-Подольский.

В целом осталось провести ликвидацию ямковости на 339 километрах дорог основного значения.